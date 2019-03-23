Суббота
23 марта
USD 63.77
EUR 72.59
Горячие новости

Зеленский назвал условие возвращение Крыма под юрисдикцию Украины

23 Марта 2019 в 10:22
Зеленский назвал условие возвращение Крыма под юрисдикцию Украины
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Кандидат на пост президента Украины шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым может вернуться в состав Украины. Условием события является смена власти в России.

«Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России», — цитирует артиста Газета.ru. Зеленский при этом не знает, какие шаги необходимо предпринять в случае своей победы на выборах, чтобы осуществить заявление.

Также шоумен отметил, что Украине нужен русскоязычный телеканал для вещания на территорию Донбасса и Крыма, чтобы показывать «реальную украинскую жизнь».

Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия среди избирателей в президентской гонке. За ним следует Юлия Тимошенко, замыкает тройку действующий президент Петр Порошенко. Украинцы выберут президента 31 марта 2019 года.

Ранее депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в беседе с НСН усомнился в искренности Владимира Зеленского, который выступил против притеснения русского языка на Украине.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.