Зеленский назвал условие возвращение Крыма под юрисдикцию Украины

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Кандидат на пост президента Украины шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым может вернуться в состав Украины. Условием события является смена власти в России.

«Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России», — цитирует артиста Газета.ru. Зеленский при этом не знает, какие шаги необходимо предпринять в случае своей победы на выборах, чтобы осуществить заявление.

Также шоумен отметил, что Украине нужен русскоязычный телеканал для вещания на территорию Донбасса и Крыма, чтобы показывать «реальную украинскую жизнь».

Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия среди избирателей в президентской гонке. За ним следует Юлия Тимошенко, замыкает тройку действующий президент Петр Порошенко. Украинцы выберут президента 31 марта 2019 года.

Ранее депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в беседе с НСН усомнился в искренности Владимира Зеленского, который выступил против притеснения русского языка на Украине.