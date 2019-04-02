Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине

Шоумен и кандидат в президенты от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, а также действующий глава государства Петр Порошенко примут участие во втором туре выборов на Украине. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии, сообщает Газета.ру.

Подсчет 97,48% протоколов показал, что Зеленский набрал 30,24% голосов, а Порошенко 15,93%. Эти цифры обеспечили им участие во втором туре выборов, пишут Известия.

Выборы президента Украины состоялись в минувшее воскресенье, 31 марта. В связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, пройдет второй тур. Он назначен на 21 апреля.

Ранее эксперты признались НСН, что до последнего сомневались в шансах кандидатов в президенты Украины выйти во второй тур выборов.