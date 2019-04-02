Вторник
02 апреля
USD 65.42
EUR 73.5
Горячие новости

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине

2 Апреля 2019 в 08:00
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине

Шоумен и кандидат в президенты от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, а также действующий глава государства Петр Порошенко примут участие во втором туре выборов на Украине. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии, сообщает Газета.ру.

Подсчет 97,48% протоколов показал, что Зеленский набрал 30,24% голосов, а Порошенко 15,93%. Эти цифры обеспечили им участие во втором туре выборов, пишут Известия.

Выборы президента Украины состоялись в минувшее воскресенье, 31 марта. В связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, пройдет второй тур. Он назначен на 21 апреля.

Ранее эксперты признались НСН, что до последнего сомневались в шансах кандидатов в президенты Украины выйти во второй тур выборов.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.