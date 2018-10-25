Заявки на конкурс «Лидеры России» поступили из 68 стран

Регистрация на конкурс «Лидеры России» завершилась. Всего поступило свыше 227 тысяч заявок. Они приходили из всех регионов РФ, а также из 68 стран мира. Теперь до 18:00 27 октября всем участникам для прохода в остальные этапы конкурса нужно будет записать видеоинтервью. В нём нужно будет ответить на вопросы о цели участия в конкурсе, а также главном профессиональном достижении.

Как рассказал руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, количество заявок говорит о заинтересованности в конкурсе.

«Итоги заявочной кампании говорят о востребованности конкурса «Лидеры России» и повышении к нему интереса как россиян, так и наших соотечественников за рубежом. Важно, что в этом году были организованы дополнительные технологические решения по защите от двойных регистраций на конкурс от одного и того же человека», - отметил Комиссаров.

Стоит отметить, что по большей части заявки на конкурс подают мужчины (75,7%), только 24,3% среди зарегистрировавшихся – женщины.

Среди федеральных округов самым активным оказался Центральный федеральный округ (34,13%). На втором месте – Приволжский (18,9%). Тройку лидеров замкнул Северо-Западный округ (12,85%). Меньше всего заявок поступило из Кавказского федерального округа (2,72%).

Напомним, конкурс «Лидеры России» создан для руководителей нового поколения. Ранее директор Высшей школы государственного управления, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в эфире НСН рассказал, что аналогов ему не существует.