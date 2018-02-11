Победителями конкурса «Лидеры России» стали 103 молодых управленца

РИА Новости

Руководитель конкурса, директор ВШГУ Алексей Комиссаров в эфире НСН заявил, что все финалисты имеют огромный потенциал и хорошие перспективы.

Конкурс управленцев «Лидеры России» дошел до финала. В воскресенье, 11 февраля, организаторы назвали фамилии 103 победителей проекта. В этот список вошли предприниматели, действующие чиновники, представители госкорпораций.

Официальные итоги конкурса подвели руководители проекта: первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и директор Высшей школы государственного управления, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. После этого Комиссаров признался в эфире НСН, что аналогов конкурсу в мире не было и нет.

«Я не знаю аналогов этого конкурса ни в нашей стране, ни за рубежом. Ни по масштабу, ни по уровню отбора ничего подобного никогда не проводилось. Это не конкурс на кадровый резерв, он не был нацелен на замещение каких-то должностей. Нам было нужно выработать систему отбора перспективных управленцев. Нам кажется, что это удалось», – заявил собеседник агентства.

Он отметил, что все финалисты обладают явно-выраженными компетенциями. При этом каждому из них есть куда развиваться и в чем работать над собой. И в этом молодым управленцам помогут опытные наставники.

«Если они приложат усилия в плане образования и работы с наставником, я уверен, что мы не раз про них услышим и их увидим», - сказал Комиссаров.

Несмотря на то, что трудоустройство не было заявлено ни целях конкурса, ни в его правилах, наставники из числа глав корпораций, губернаторов и других высокопоставленных лиц, уже сделали выгодные предложения некоторым полуфиналистам и финалистам «Лидеров России».

«У нас есть уже назначения среди полуфиналистов. Знаю, что кого-то из финалистов тоже пригласят. Думаю, что и другие назначения будут», - признался Алексей Комиссаров, не вдаваясь в конкретику.

Добавим, что организаторы приняли решение сделать конкурс «Лидеры России» ежегодным. Новый набор талантливых управленцев будет объявлен осенью 2018 года.

«Я надеюсь, что мы увидим и узнаем много новых ярких и талантливых людей», - заключил Алексей Комиссаров.

Как сообщил на церемонии объявления итогов первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, конкретный состав пар из победителей и наставников конкурса определится к 22 февраля. Его публикация не является обязательным условием проекта. Рассказывать о своем выборе, или нет - каждый наставник и победитель будут решать самостоятельно.

Конкурс «Лидеры России» был организован Администрацией президент РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Старт проекта был дан 11 октября 2017 года. Всего на конкурс было подано больше 199 тысяч заявок, больше половины подавших оказались моложе 35 лет.