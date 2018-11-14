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Завершена реконструкция Варшавского шоссе от МКАД до Щербинки

14 Ноября 2018 в 13:39
Завершена реконструкция Варшавского шоссе от МКАД до Щербинки

Реконструкция Варшавского шоссе фактически завершена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня движение транспорта открыто на

участке трассы от Проектируемого проезда №728 до обводной дороги на Подольск. Также открыто движение по новому транспортному тоннелю в Щербинке.

По словам Собянина, в результате реконструкции Варшавского шоссе за МКАД улучшится транспортное обслуживание сотен тысяч жителей Бутово, Щербинки, Подольска.

Работы по реконструкции этого участка Варшавского шоссе стартовали в сентябре 2016 года. Основной ход Варшавского шоссе на нем расширен до 3-5 полос движения в каждую сторону. Светофоры на трассе убрали. В итоге пропускная способность выросла примерно на треть.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и транспорту Александр Старовойтов в эфире НСН не осудил укладку асфальта в плохую погоду.

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