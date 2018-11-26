Понедельник
26 ноября
USD 65.67
EUR 74.94
Горячие новости

Застрявшие в Китае российские туристы вернулись в Хабаровск

26 Ноября 2018 в 08:58
Застрявшие в Китае российские туристы вернулись в Хабаровск

Российские туристы, которые в течение трех дней не могли вылететь с китайского острова Хайнань, прибыли в Хабаровск. Об этом сообщили в аэропорту Хабаровска, пишет ТАСС.

Всего на рейсе находились 280 человек. Самолет должен был вылететь 22 ноября, но рейс пришлось задержать из-за поломки гидронасоса. Деталь заказали в Лондоне, но прибыла в Хайкоу она только 25 ноября. Пассажиров временно  разместили в гостиницах.

В авиакомпании отметили, что организовали для задержавшихся туристов бесплатную экскурсионную программу, «чтобы ожидание вылета не было таким изнурительным».

Как сообщает Ura.ru, застрявшие в Китае россияне записали видеообращение к главе государства Владимиру Путину, а также к главе Амурской области Василию Орлову и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал, что, несмотря на финансовые трудности, число российских путешественников растет - как внутри России, так и за рубеж.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.