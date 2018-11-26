Застрявшие в Китае российские туристы вернулись в Хабаровск

Российские туристы, которые в течение трех дней не могли вылететь с китайского острова Хайнань, прибыли в Хабаровск. Об этом сообщили в аэропорту Хабаровска, пишет ТАСС.

Всего на рейсе находились 280 человек. Самолет должен был вылететь 22 ноября, но рейс пришлось задержать из-за поломки гидронасоса. Деталь заказали в Лондоне, но прибыла в Хайкоу она только 25 ноября. Пассажиров временно разместили в гостиницах.

В авиакомпании отметили, что организовали для задержавшихся туристов бесплатную экскурсионную программу, «чтобы ожидание вылета не было таким изнурительным».

Как сообщает Ura.ru, застрявшие в Китае россияне записали видеообращение к главе государства Владимиру Путину, а также к главе Амурской области Василию Орлову и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал, что, несмотря на финансовые трудности, число российских путешественников растет - как внутри России, так и за рубеж.

