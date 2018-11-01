В АТОР опровергли отказ россиян от путешествий из-за проблем с деньгами

Вице-президент Ассоциации туроператоров России рассказал НСН о тенденциях внешнего и внутреннего туризма в России.

Каждый пятый россиянин в этом году не был в отпуске. Об этом рассказало 20% опрошенных «Левада-центром» граждан. За рубежом провели отдых лишь 5% наших сограждан. Активно ездили за границу в основном жители Москвы. При этом большинство либо остались дома (18%) или на даче (24%), ездили на курорты Черного моря (8%) и в прочие места на территории родной страны (11%). По данным социологов, 5% респондентов заявили, что отказались от отпуска, чтобы подработать.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал, что, несмотря на результаты опроса, количество российских путешественников растет. Это касается как внутреннего, так и внешнего туризма.

«Фактически статистика не меняется уже несколько лет. Тенденции по туризму к счастью все-таки показывают рост количества путешествий. Но, увы, действительно не все могут себе позволить путешествие», — заметил Дмитрий Горин.

По его словам, в организации более бюджетного варианта путешествий помогают туристические компании, потому что именно пакетные туры с чартерными перелетами зачастую дешевле на 20-30% в сравнении с самостоятельной организацией поездки.

«Основные направления из зарубежных поездок это, безусловно, Турция. По предварительным оценкам уже сейчас пять миллионов человек из России осуществили путешествие. Это абсолютный рекорд на многие годы. Но если все-таки составлять рейтинг, то выездной туризм показал в этом году 10-15% роста. Внутренние путешествия в абсолютной величине показали рост 20-30%», — рассказал собеседник агентства.

Дмитрий Горин отметил, что, несмотря на различные бюджетные предложения по путешествиям, изменение курсов валют, который был в этом году, повлияло на выездной туризм. При этом за счет появления система «все включено» в путешествиях по России, такой отдых стал более доступным.

Напомним, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в ходе брифинга в НСН по итогам летнего сезона заявила, что сокращение спроса на туры среди россиян ударит по туристическому рынку.