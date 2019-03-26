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«Застой закончен». Шнуров обосновал роспуск «Ленинграда»

26 Марта 2019 в 12:19
«Застой закончен». Шнуров обосновал роспуск «Ленинграда»

Завершением «эпохи застоя» объяснил Сергей Шнуров решение объявить о прощальном туре «Ленинграда» и закрытии группы. В интервью телеканалу РБК музыкант поведал, что коллектив изначально возник для продвижения так называемой музыки застоя.

«Из каждого утюга звучало, что мы скатываемся назад в 1990-е, что у нас эпоха застоя. Я подумал, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя. Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами, которыми мыслил любой советский композитор, — то закулисье, которое имел в виду каждый советский композитор, я вывалил на сцену», — цитирует  РБК Шнурова.

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Впрочем, Сергей не исключает, что через некоторое время снова соберёт коллектив, чтобы «оседлать» что-то новое. Шнуров до этого уже объявлял о завершении деятельности «Ленинграда».

В 2008 году вместо выступлений со старым коллективом он принялся делать рок-группу «Рубль». Однако через 2 года «Ленинград» снова вышел на сцену.

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