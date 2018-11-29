Защитник задержанных украинских моряков сообщил об их переводе из Симферополя в Москву

ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо

Украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины, арестованных по решению 26-27 ноября, вывезли из Крыма в Москву, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Джемиля Темишева, защищающего командира бронекатера "Бердянск". Адвокат уточнил, что украинские моряки уже находятся в «Лефортово».

При этом "Интерфакс" подчеркнул, что не располагает подтверждением этой информации со стороны правоохранительных органов.

Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал НСН, что целью инцидента в Керченском проливе был саботаж встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может состоятся на саммите G20.

«Украина изрядно подпортила информационный фон для саммита Трампа и Путина, хотя изначально цель была радикальная – саботаж этой встречи. Но даже, если бы не было этого кейса, вряд ли можно было бы поменять траекторию развития российско-американских отношений. Не думаю, что в Аргентине будут прорывы. Наоборот дело в Керченском проливе будет катализатором для нового витка санкций», - считает политолог.

