Защита рэпера Хаски обжалует его арест

Защита рэп-исполнителя Хаски намерена обжаловать его арест, сообщила адвокат Наталья Жданович.

По ее словам, сроки ареста не будут суммироваться, таким образом, фактически исполнитель может провести под арестом не более 12 суток.

Как уточнил другой защитник Алексей Аванесян, пока речь идет об обжаловании постановления суда - об аресте за мелкое хулиганство.

Ранее НСН сообщала, что Первомайский райсуд Краснодара назначил 12 суток административного ареста за мелкое хулиганство рэп-исполнителю Хаски (Дмитрию Кузнецову), сообщил адвокат артиста Алексей Аванесян.

Кузнецов вину не признал.