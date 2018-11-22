Четверг
22 ноября
USD 65.95
EUR 75.15
Горячие новости

Хаски арестован на 12 суток

22 Ноября 2018 в 21:04
Хаски арестован на 12 суток

Первомайский райсуд Краснодара назначил 12 суток административного ареста за мелкое хулиганство рэп-исполнителю Дмитрию Кузнецову, сообщил «Интерфаксу» адвокат артиста Алексей Аванесян.

Кузнецов вину не признал.

Ранее НСН сообщала, что 25-летнего рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) полиция задержала у входа в клуб «Bounce» в Краснодаре, где должен был состояться его концерт. Организаторы мероприятия сообщили, что клуб обесточен и они не могут впустить зрителей. Хаски вышел на улицу, залез на крышу одного из автомобилей и спел песню «Ай». После полицейские доставили в ОВД.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.