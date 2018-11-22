Хаски арестован на 12 суток

Первомайский райсуд Краснодара назначил 12 суток административного ареста за мелкое хулиганство рэп-исполнителю Дмитрию Кузнецову, сообщил «Интерфаксу» адвокат артиста Алексей Аванесян.

Кузнецов вину не признал.

Ранее НСН сообщала, что 25-летнего рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) полиция задержала у входа в клуб «Bounce» в Краснодаре, где должен был состояться его концерт. Организаторы мероприятия сообщили, что клуб обесточен и они не могут впустить зрителей. Хаски вышел на улицу, залез на крышу одного из автомобилей и спел песню «Ай». После полицейские доставили в ОВД.