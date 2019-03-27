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Защита предложила отпустить Абызова за 1 млрд рублей

27 Марта 2019 в 19:11
Защита предложила отпустить Абызова за 1 млрд рублей

Защита бывшего министра «Открытого правительства» России Михаила Абызова предложила освободить подзащитного под залог в 1 млрд рублей, сообщает РИА ФАН.

Помимо этого, в случае, если миллиардный залог не может избежать заключения под стражу, предлагается заменить меру наказания на домашний арест.

Адвокат Абызова сообщил, что у подсудимого в собственности находятся квартира в Москве и дача в Барвихе. Именно на территории загородного дома и предлагается заключить его под арест. По мнению защиты, это обеспечит невмешательство Абызова в ход следствия и исключит его попытку скрыться.

Ранее зампред комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире НСН рассказал, что такого рода громкие уголовные дела, как в случае Абызова и Арашуковых, не что иное, как результат государственной антикоррупционной политики.

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