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Запрет хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября

3 Апреля 2019 в 12:23
Запрет хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября

Закон о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах вступит в силу с 1 октября этого года. Такое решение было принято в рамках согласительной комиссии членов Совета Федерации совместно с депутатами Госдумы, пишет АГН Москва.

Решение о переносе начала действия закона было принято для удобства отдыхающих. Первый зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что закон поддержали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также юга России. Он уточнил, что вместе с этим были получены просьбы дать возможность людям, которые уже выкупили места размещения, отдохнуть, пишут «Дни.ру».

Пахомов отметил, что за полтора месяца до начала летнего сезона подготовить места для отдыхающих не получится. В том числе, поэтому дата вступления закона в силу назначена на 1 октября.

Ранее председатель Лиги хостелов России Ольга Недорезова в беседе с НСН назвала перевод хостелов в нежилой фонд невозможным по техническим причинам.

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