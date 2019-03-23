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Запад предупредил Украину о возможном срыве выборов

23 Марта 2019 в 13:52
Запад предупредил Украину о возможном срыве выборов

Послы стран «Большой семерки» (G7) обратились к главе МВД Украины Арсену Авакову с просьбой принять меры против насильственных политических экстремистских групп, которые могут сорвать предстоящее голосование и узурпировать украинскую национальную полицию. Аваков подтвердил получение письма, в котором послы из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании просят об обеспечении честной процедуры голосования и недопущении срыва выборов радикалами.

Ранее сообщалось, что в США выступили с призывом не допустить «российского вмешательства» в выборы президента Украины. Соответствующую резолюцию в конгресс внес демократ Джефф Меркли. В документе отмечается, что не позднее чем через 90 дней после ее принятия Дональд Трамп должен предоставить конгрессменам результаты оценки «масштабов и сферы охвата российского вмешательства в президентскую кампанию на Украине», подсчета голосов, а также будущее направление американо-украинского взаимодействия. Также Меркли призвал сохранять отношения между Киевом и Вашингтоном, несмотря на то, кто станет следующим главой Украины.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. В бюллетенях будут указаны 39 кандидатов. Лидерами предвыборной гонки являются актер и комик Владимир Зеленский, бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

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