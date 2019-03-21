США призывают не допустить «вмешательства РФ» в выборы на Украине

В США выступили с призывом не допустить «российского вмешательства» в выборы президента Украины. Как отмечает Ura.ru,соответствующую резолюцию в конгресс внес демократ Джефф Меркли. В документе, в частности, отмечается, что не позднее чем через 90 дней после ее принятия Дональд Трамп должен предоставить конгрессменам результаты оценки «масштабов и сферы охвата российского вмешательства в президентскую кампанию на Украине», подсчета голосов, а также будущее направление американо-украинского взаимодействия, подчёркивают «Известия».

Также Меркли призвал сохранять отношения между Киевом и Вашингтоном, несмотря на то, кто станет следующим главой Украины, подчёркивает Газета.ру.

Как напоминает «Русская планета», ранее Верховная Рада приняла закон, запрещающий россиянам и лицам, предложенным российской стороной, быть наблюдателями на выборах в Украине. В пояснительной записке говорится, что документ был разработан в целях минимизации рисков вмешательства со стороны РФ. Выборы президента на Украине должны состояться 31 марта.

Между тем, накануне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сделал заявление об отказе от выборов. Он сообщил, что был готов отказаться от участия в президентской гонке в случае, если бы в ней участвовал музыкант Святослав Вакарчук. По словам Зеленского, он бы уступил Вакарчуку, если бы тот все же стал кандидатом, пишут «Дни.ру».

Об участии солиста группы «Океан Эльзы» в президентских выборах на Украине сообщали еще в 2017 году.