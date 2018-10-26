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Зампрокурора Башкирии задержали при попытке сбежать за границу из-за взятки

26 Октября 2018 в 13:27
Зампрокурора Башкирии задержали при попытке сбежать за границу из-за взятки

Первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова задержали в Москве по делу о взятке. Он пытался уехать за границу, однако сотрудники правоохранительных органов остановили его в аэропорту Шереметьево, сообщает Ura.ru со ссылкой на СКР.

Горбунова считают виновным в получении взятки в размере 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела.

В июле по делу о взятке задержали экс-начальника главного следственного управления СКР по Москве Александра Дрыманова. Тогда первый генпрокурор России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека Валентин Степанков в эфире НСН рассказал, что к Дрыманову давно были вопросы.

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