Заморозку пенсионных накоплений россиян продлили до 2021 года

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о заморозке накопительной части россиян до 2021 года, пишут «РИА Новости». Ранее заморозка действовала до 2020 года.

По закону, отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6 процентов от заработной платы россиян направляются в страховую часть и затем идут на выплату нынешним пенсионерам, отмечает Ura.ru.

Напомним, что до заморозки, принятой в 2014 году, россияне могли самостоятельно распоряжаться своей накопительной пенсией. Они могли направить их на формирование пенсионных накоплений или в страховую часть, за что полагались дополнительные баллы для расчета страховой пенсии.

Ранее россияне назвали необходимый доход для жизни на пенсии. По данным рекрутингового агентства SuperJob, участники опроса хотели бы получать 37,3 тысячи рублей в месяц. Эксперты НСН усомнились в результатах опроса о пенсионных ожиданиях граждан РФ.