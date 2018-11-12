Понедельник
12 ноября
USD 66.85
EUR 75.81
Горячие новости

Замерзающие жители Кривого Рога жгут шины и воруют газ

12 Ноября 2018 в 18:24
Замерзающие жители Кривого Рога жгут шины и воруют газ
Фото: berdsk-online.ru

Жители Кривого Рога устроили акцию протеста из-за отсутствия отопления в домах. Как сообщает RT, возле здания компании «Криворожгаз» горожане подожгли автомобильные покрышки. Также в ходе протестов неизвестные сорвали пломбы с котельных и начали воровать газ. Как пояснили в «Криворожгаз», компания не получила от «Нафтогаза» номинацию на поставки топлива на ТЭЦ.

Ранее в эфире НСН глава комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская рассказала, когда в России не нужно будет доказывать отсутствие долгов по ЖКХ.

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.