Замерзающие жители Кривого Рога жгут шины и воруют газ

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Жители Кривого Рога устроили акцию протеста из-за отсутствия отопления в домах. Как сообщает RT, возле здания компании «Криворожгаз» горожане подожгли автомобильные покрышки. Также в ходе протестов неизвестные сорвали пломбы с котельных и начали воровать газ. Как пояснили в «Криворожгаз», компания не получила от «Нафтогаза» номинацию на поставки топлива на ТЭЦ.



Ранее в эфире НСН глава комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская рассказала, когда в России не нужно будет доказывать отсутствие долгов по ЖКХ.