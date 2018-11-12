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Замерзающие украинцы грозят перекрыть дороги

12 Ноября 2018 в 21:40
Замерзающие украинцы грозят перекрыть дороги

Более 60 тысяч жителей города Смела Черкасской области, оставшиеся без отопления, угрожают перекрыть дороги, если вопрос теплоснабжения не будет решен, заявил мэр Алексей Цыбко.

В Смеле не смогли вовремя включить отопление из-за долгов частой компании-поставщика газа накопила долг перед «Нафтогазом». Структура-посредник была признана банкротом.

Из-за отсутствия тепла 11 школ перешли на дистанционное обучение, в 12 детсадах помещения для сводных групп отапливают электричеством, передает РИА «Новости».

Ранее НСН сообщала, что мэр Киева Виталий Кличко обратился лично к президенту Украины Петру Порошенко и правительство с просьбой вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в стране. Кличко утверждает, что компания «Нафтогаз» не поставляет газ некоторым городам, где «тысячами мёрзнут люди».

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