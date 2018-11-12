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Мэр Киева Кличко призвал президента Порошенко вмешаться в ситуацию с обеспечением газа

12 Ноября 2018 в 19:52
Мэр Киева Кличко призвал президента Порошенко вмешаться в ситуацию с обеспечением газа
Мэр Киева Виталий Кличко обратился лично к президенту Украины Петру Порошенко и правительство с просьбой вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в стране.

Так Кличко утверждает, что компания «Нафтогаз» не поставляет газ некоторым городам, где «тысячами мёрзнут люди».

Напомним, под угрозой срыва отопительного сезона оказался весь город Шепетовка в Хмельницкой области. Городская администрация заявила, что газоснабжение может быть прекращено в связи с задолженностью.

В городе Смела Черкасской области сегодня было введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления.

Ранее эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал НСН, что произойдёт с Украиной, если РФ примет решение отказаться от поставок нефтепродуктов.

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