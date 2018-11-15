Захарова жёстко раскритиковала Нигерию за притеснение журналистов RT

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала ситуацию с корреспондентами телеканала RT, оказавшимися в сложном положении в Нигерии. Случившееся с российскими журналистами спикер внешнеполитического ведомства назвала недопустимым, сообщает сайт «Дни.ру».

Захарова напомнила, что 7 ноября миграционная служба Нигерии забрала паспорта у корреспондентов RT, готовивших репортаж на экологическую тематику. По ее словам, единственная претензия, которую выдвинули в адрес журналистов, заключалась в том, что в их загранпаспортах якобы проставлена виза неправильной категории, а разрешения на съемку нет.

Россия, сказала Захарова, приложит все необходимые усилия для разрешения конфликта.

Ранее НСН сообщила, что мусульманские повстанцы потребовали вывести со своей подконтрольной территории в Центрально-Африканской Республике правительственные войска и российских военных инструкторов. Причиной стало отстранение от должности председателя парламента ЦАР Карима Мекассуа, который является мусульманином. Как заявил лидер распавшейся группировки «Селека» Абдулай Хиссен, президент страны Фостена-Арканжема Туадеру, христианин по вероисповеданию, незаконно сместил премьера при помощи российских наемников. Хиссен дал 48 чесов на вывод российских войск со своей территории.



