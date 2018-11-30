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Захарова сообщила об «угрозе раскручивания силового сценария» на Украине

30 Ноября 2018 в 13:07
Захарова сообщила об «угрозе раскручивания силового сценария» на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международные организации, в том числе ООН, ОБСЕ, Совет Европы, обратить внимание на «угрозу раскручивания силового сценария» на Украине в связи с введением военного положения.

По словам Захаровой, военное положение введено в тех областях Украины, где живут граждане, разговаривающие на русском языке и не одобряющие деятельность нынешних властей.

В ходе еженедельного брифинга Захарова также сказала, что президент Украины Петр Порошенко «втягивает страну в очередную авантюру, которая чревата катастрофическими последствиями для самой Украины и в целом европейской безопасности», передает RT.

Ранее в пятницу Украина объявила о запрете въезда на территорию страны мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что таким образом Киев хочет показать миру, что борется с Россией, при этом игнорируя интересы граждан своей страны.

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