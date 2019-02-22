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Захарова рассказала, что США собирается вооружить венесуэльскую оппозицию

22 Февраля 2019 в 16:56
Захарова рассказала, что США собирается вооружить венесуэльскую оппозицию

США их союзники по НАТО прорабатывают закупку в одной из стран Восточной Европы вооружения для поставки оппозиции в Венесуэле. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, переносных зенитно-ракетных комплексах и боеприпасах.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова попросила западных партнеров России не нервничать. Так она прокомментировала реакцию НАТО на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В Североатлантическом альянсе считают неприемлемым заявление Путина о том, что российские ракеты будут развернуты в сторону стран НАТО, если американские ракеты появятся в Европе. Она напомнила, что все меры российской стороны носят исключительно ответный характер на агрессивные действия Запада, отмечают «Дни.ру».

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