Четверг
21 февраля
USD 65.86
EUR 74.68
Горячие новости

Захарова попросила западных партнеров не нервничать после речи Путина

21 Февраля 2019 в 07:52
Захарова попросила западных партнеров не нервничать после речи Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила западных партнеров России не нервничать. Так она прокомментировала реакцию НАТО на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В Североатлантическом альянсе считают неприемлемым заявление Путина о том, что российские ракеты будут развернуты в сторону стран НАТО, если американские ракеты появятся в Европе.

«Зачем сразу так нервничать», - написала Захарова в Facebook.

Ведь еще год назад НАТО не придало значения российским новейшим военным разработкам.

«Ровно год назад западные партнёры наперебой заявляли, что «российских мультиков» с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что всё это блеф Кремля. А теперь вдруг «поняли», что «в объективе», и даже начали «догадываться», к чему он прикреплён?» — цитирует РЕН ТВ российского дипломата.

Представитель МИД пояснила, что Россия говорит лишь об ответной мере «в случае агрессивных действий партнеров», передает «Свободная пресса».

20 февраля во время послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что если американские ракеты средней и меньшей дальности появятся в Европе, то Москвы поступит «зеркально и асимметрично», отмечает Ura.ru.

Ранее бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас рассказал НСН, как решение Соединенных Штатов о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в конечном итоге приведет к миру на планете.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.