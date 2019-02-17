Захарова потеряла дар речи из-за российского флага в Солсбери

Официальный представитель МИД РФ в ответ на запрос НСН прокомментировала ситуацию в Солсбери смайликом.

Неизвестные в Солсбери разместили на соборе Девы Марии российский флаг. Напомним, что именно в этом городе были отравлены экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Власти Великобритании обвинили в инциденте российские спецслужбы.

За комментарием НСН обратилась к официальному представителю российского МИД Марии Захаровой. Однако слов у нее, видимо, не нашлось, и в ответ на запрос НСН Захарова прислала лишь смайлик:





Ранее генерал-майор ФСБ в отставке, председатель исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов заявил НСН, что версия британской стороны в громком деле отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, несостоятельна.