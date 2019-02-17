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Захарова потеряла дар речи из-за российского флага в Солсбери

17 Февраля 2019 в 17:45
Захарова потеряла дар речи из-за российского флага в Солсбери
Официальный представитель МИД РФ в ответ на запрос НСН прокомментировала ситуацию в Солсбери смайликом. 

Неизвестные в Солсбери разместили на соборе Девы Марии российский флаг. Напомним, что именно в этом городе были отравлены экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Власти Великобритании обвинили в инциденте российские спецслужбы.

 За комментарием НСН обратилась к официальному представителю российского МИД Марии Захаровой. Однако слов у нее, видимо, не нашлось, и в ответ на запрос НСН Захарова прислала лишь смайлик:

смайлик захаровой

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке, председатель исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов заявил НСН, что версия британской стороны в громком деле отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, несостоятельна.

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