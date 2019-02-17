Рар: Нацистов в Германии решили связать с Россией из-за выборов в Европарламент

Немецкий политолог рассказал НСН, почему ультраправых в Германии решили проверить на связи с российскими спецслужбами.

Федеральная служба защиты конституции Германии, которые многие называют «внутренней разведкой» накануне выборов в Европарламент намеревается проверить связь немецких правых партий, в том числе радикальных, с Россией. Об этом накануне сообщила информационная редакция медиагруппы Madsack со ссылкой на собственые источники в спецслужбах ФРГ.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН заявил, что это не продолжение антироссийской истерии на Западе, которая разгорелась на фоне отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля, а совершенно новая история, разворачивающаяся на фоне грядущих общеевропейских выборов.

«Это не продолжение антироссийской истерии. Это новое развитие, которое можно было предвидеть в самой Германии. Это внутренняя политика Германии, это внутриевропейская политика. Сейчас естественные, таблированные элиты очень боятся, что на предстоящих европейских выборах правые силы наберут от 25 до 30 процентов голосов и получат контрольный пакет над всеми брюссельскими структурами. От одной этой мысли европейские элиты впадают в панику, но каждый действует по своему. В Германии после долгих раздумий правительство приняло решение разрешить Службе по защите конституции вести слежку за радикальным крылом партии «Альтернатива для Германии». Сама эта партия возмущается по поводу слежки, они считают, что придерживаются всех правил, что они – конституционная партия, что никаких подрывных действий «Альтернатива для Германии» не ведет. Но поскольку в этой партии есть отдельные члены, которые действительно высказываются, скажем, в пользу каких-то гитлеровских лозунгов, то считается, что разведки должны за ними следить или хотя бы наблюдать. Действительно сейчас будет проверка депутатов, кто связан или не связан с этими радикальными крыльями внутри «Альтернативы для Германии». Я думаю, что это будет касаться не только правых, а если будут укрепляться и левые партии, которые тоже где-то еще имеют в своих рядах марксистов или радикально настроенных левых, которые готовы действовать силовыми методами, за ними тоже будет организована слежка», - заявил он.

Он также подчеркнул, что в своих поисках «русского следа» спецслужбы ФРГ и властные элиты во много ориентируются на США, где поиски связей с Россией уже давно стали удобным способом набрать политических очков и продемонстрировать бурную деятельность.

«Это серьезный вопрос, и чтобы действительно понять, какими гадостями занимаются эти радикальные крылья, сейчас, конечно, будут вытаскивать «призрак России». Он очень удобен, это все идет из Америки, которая во всех грехах винит всегда Россию и сейчас тоже будет пытаться проверять, насколько эти радикалы связаны с российскими спецслужбами. Конечно, никаких доказательств они не получат, потому что их нет, но для них важен сам процесс. Этим они создают образ элит, которые достаточно агрессивно защищают европейские ценности, и все это может привести к такой ситуации, как в Америке. Все это на грани демократии», - резюмировал Александр Рар.

Выборы в Европейский парламент состоятся в мае 2019 года. Они пройдут в 27 странах — членах Европейского союза. По итогам голосования будут избраны 705 депутатов.