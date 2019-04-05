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Захарова послала Омеляна на его танке в США

5 Апреля 2019 в 09:25
Захарова послала Омеляна на его танке в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который пригрозил въехать в Москву на танках «вместе с союзниками». «Дорогой товарищ, та Москва, в которой вы будете «вместе с союзниками на танках», находится в штате Айдахо, — написала она на своей странице в Facebook. — Так что вперед и с песней!», приводит слова Захаровой телеканал 360.

Свое уже далеко не первое воинствующее заявление украинский политик сделал в ответ на запрос от российского Союза транспортников прислать представителя для участия в круглом столе. Ранее высказывание Омеляна прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. В своём Twitter он предостерег министра соседней страны и указал, что единственным местом, в которое тот может заехать на своем танке, это выгребная яма, отмечает RT.

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