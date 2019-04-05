Пятница
05 апреля
USD 65.33
EUR 73.42
Горячие новости

Пушков ответил украинскому министру, куда может заехать его танк

5 Апреля 2019 в 08:29
Пушков ответил украинскому министру, куда может заехать его танк

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter жестко ответил на угрозы министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Он написал, что украинские «болтуны» смогут въехать на танке только в выгребную яму, а не в Москву.

Ранее сообщалось, что Омелян пригрозил приехать в Москву на танке. Такое заявление последовало от него в ответ на запрос от российского Союза транспортников прислать представителя для участия в круглом столе. Политик неоднократно был замечен в злоупотреблении подобными высказываниями. RT пишет, что, зная его тотальную неприязнь России, Омеляну на недавний юбилей подарили торт в виде развалин Кремля.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.