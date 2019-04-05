Пушков ответил украинскому министру, куда может заехать его танк

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter жестко ответил на угрозы министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Он написал, что украинские «болтуны» смогут въехать на танке только в выгребную яму, а не в Москву.

Ранее сообщалось, что Омелян пригрозил приехать в Москву на танке. Такое заявление последовало от него в ответ на запрос от российского Союза транспортников прислать представителя для участия в круглом столе. Политик неоднократно был замечен в злоупотреблении подобными высказываниями. RT пишет, что, зная его тотальную неприязнь России, Омеляну на недавний юбилей подарили торт в виде развалин Кремля.