Захарова отчитала британские СМИ за фейк про «шпиона» Яковенко

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, назвала «расследование» британских СМИ, в котором российский посол Александр Яковенко назван шпионом, «откровенными фейками» и отметила заказной характер массовых публикаций по делу Скрипалей.

«Годовщина «Солсбери» отмечена британскими бульварными газетами достойно и, как всегда, срежиссированно. Журналисты там не зря едят свою кашу — найден наиглавнейший советско-российский шпион, и им оказался... Александр Яковенко, наш посол в Лондоне», — прокомментировала Захарова статьи в британских СМИ на личной странице в Facebook.

Мария Захарова отметила «объективность» западных журналистов, которые назвали Александра Яковенко шпионом, основываясь на двух «неопровержимых» фактах. Британская пресса связала отъезд российского посла из США, где он работал в постпредстве при ООН в Нью-Йорке, с периодом высылок агентов КГБ. Кроме того, журналисты учли тот факт, что Яковенко был награжден орденом Александра Невского. По мнению прессы, орден является наградой за военные заслуги.

«В принципе, всё сходится. Если не брать в расчёт, что в Нью-Йорке Александр Яковенко проработал пять лет и завершил командировку в установленный срок», - напомнила Захарова и отметила, что святой князь Александр Невский считается покровителем дипломатов. Его орденом награждены многие из них.

Напомним, 4 марта 2018 года в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали от отравления «неизвестным веществом». Они были госпитализированы. Лондон обвиняет Москву в том, что Скрипали были отравлены ядом «Новичок», который мог быть произведен в России. Россия отрицает обвинения.

Буквально завтра, 4 марта в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Год дела Скрипалей: Что до сих пор скрывает Великобритания?». В ней примет участие племянница Скрипаля Виктория, которая готовится выпустить книгу о произошедших событиях – «Разговор с чёрным котом». Девушка расскажет о новых фактах дела Скрипалей, о том, что ей удалось выяснить за прошедший год, и каких целей она будет добиваться в дальнейшем. Кроме того, она приоткроет завесу тайны над книгой.

