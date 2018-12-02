Захарова объяснила Европе, кто защищает ее от тирании и агрессии

Европу от тирании, варварства, милитаризма и агрессии защищает Россия, а не Украина. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия якобы намерена захватить Мариуполь и Бердянск.

«После того, как Порошенко заявил о том, что "Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск", можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом», - написала она в Facebook.

Она пояснила, что на Украине сегодня отмечается разгул экстремистов, а власть страны ведет войну против собственного народа.

Ранее экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль дал оценку инциденту с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. Дипломат обвинил Киев в том, что он своими действиями пытался втянуть Германию в войну, сообщала НСН.