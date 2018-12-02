Воскресенье
02 декабря
USD 66.53
EUR 75.75
Горячие новости

Захарова объяснила Европе, кто защищает ее от тирании и агрессии

2 Декабря 2018 в 18:21
Захарова объяснила Европе, кто защищает ее от тирании и агрессии

Европу от тирании, варварства, милитаризма и агрессии защищает Россия, а не Украина. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия якобы намерена захватить Мариуполь и Бердянск.

«После того, как Порошенко заявил о том, что "Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск", можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом», - написала она в Facebook.

Она пояснила, что на Украине сегодня отмечается разгул экстремистов, а власть страны ведет войну против собственного народа.

Ранее экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль дал оценку инциденту с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. Дипломат обвинил Киев в том, что он своими действиями пытался втянуть Германию в войну, сообщала НСН.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.