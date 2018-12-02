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Габриэль упрекнул Украину за попытку «втянуть Германию в войну»

2 Декабря 2018 в 10:29
Габриэль упрекнул Украину за попытку «втянуть Германию в войну»

Экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль дал оценку инциденту с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. Дипломат обвинил Киев в том, что он своими действиями пытался втянуть Германию в войну.

«Я считаю, что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать», — сказал экс-министр, слова которого приводит RT.

Действия России в регионе Габриэль тоже осуждает. По его мнению, они противоречат международному праву.

Дипломат выразил надежду, что Ангеле Меркель удастся разобраться в происходящем и «подтолкнуть стороны к нормальным отношениям».

Ранее президент РФ Владимир Путин разъяснил канцлеру Германии Ангеле Меркель инцидент в Керченском проливе, который случился неделю назад.

25 ноября три судна ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море и направились к Керченскому проливу. На связь они не выходили, разрешение на проход не запрашивали, требования пограничников игнорировали. Провокация продолжалась несколько часов, в результате два бронированных катера и буксир были задержаны. Также был задержан экипаж кораблей.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее в эфире НСН предположил, что подобная провокация украинских кораблей является подготовительным мероприятием перед агрессией против РФ со стороны США.

 

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