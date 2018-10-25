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Захарова назвала выход США из ДРСМД одной из самых опасных ошибок

25 Октября 2018 в 17:51
Захарова назвала выход США из ДРСМД одной из самых опасных ошибок

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может стать «одной из наиболее опасных ошибок» Соединённых Штатов. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга 25 октября.

По её словам, действия США могут открыть новую гонку вооружений, в которую будут втянуты целые регионы.

«Действия США чреваты серьёзным риском втягивания целых регионов в новую гонку вооружений», - заявила Захарова.

Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о выходе Вашингтона из ДРСМД. По его словам, на такой шаг Соединённые Штаты пойдут, потому что Россия нарушает договор.

Ранее президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН предположил, что США не будут выходить из ДРСМД.

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