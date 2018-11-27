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Загруженность трасс в Москве оценивается в 8 баллов

27 Ноября 2018 в 20:10
Загруженность трасс в Москве оценивается в 8 баллов

Загруженность дорог в Москве во вторник вечером оценивается в восемь баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Минском, Можайском, Боровском, Каширском, Киевском, Калужском, Варшавском, Рублевском, Аминьевском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Осташковском шоссе, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на мостах и набережных, улицах Большая Якиманка, Серафимовича, Пятницкая, Балчуг, Спиридоновка, Тверская, Каретный Ряд, Петровка, Сретенка, Мясницкая, Солянка, Ильинка и других.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до пяти баллов, передает Агентство «Москва».

Ранее НСН сообщала, что загруженность дорог Москвы вечером в понедельник оценивалась в 4 балла.

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