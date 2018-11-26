Загруженность дорог столицы оценивается в четыре балла

Загруженность дорог Москвы вечером в понедельник оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы есть на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Рублево-Успенском, Минском и Боровском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах ии набережных, улицах Балчуг, Знаменка, Тверская, Мясницкая и других.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до двух баллов, передает Агентство «Москва».

Как ранее сообщала НСН, что загруженность дорог Москвы вечером 23 ноября оценивалась в пять баллов.