Загруженность столичных дорог снизилась до 4 баллов

Загруженность столичных дорог к 20 часам снизилась с шести до четырех баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, заторы есть на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Пятницком, Минском, Боровском, Волоколамском, Новорижском, Киевском и Ленинградском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Остоженка, Пречистенка, Новый Арбат, Тверская, Солянка, Варварка.

Согласно данным сервиса к 21:00 загруженность столичных дорог спадет до двух баллов, передает Агентство «Москва».

Как ранее сообщала НСН, в пятницу пробки в это же время были на уровне 7 баллов.