Пробки на дорогах Москвы пятничным вечером оцениваются в семь баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в семь баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Ильинском, Новорижском, Рублево-Успенском, Минском, Можайском, Боровском, Рублевском, Звенигородском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Осташковском, Можайском и Аминьевском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на мостах и набережных, улицах Большая Якиманка, Пятницкая, Балчуг, Серафимовича, Пречистенка, Знаменка, Большая Никитская, Малая и Большая Бронные, Тверская, Петровка, Неглинная, Сретенка, Мясницкая, Солянка.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до трех баллов, сообщает Агентство «Москва».

Ранее НСН сообщала, что накануне загруженность дорог в Москве оценивается в семь баллов.