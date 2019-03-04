Загруженность столичных дорог оценивается в три балла

Загруженность дорог Москвы оценивается в три балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Новорижском, Минском, Боровском, Киевском, Варшавском, Новорязанском и Носовихинском шоссе, Октябрьском проспекте.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Балчуг, Большая Якиманка, Тверская, Большая Лубянка, Сретенка и ряде других.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до двух баллов.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил ранее, что за отсутствие зимней резины должны быть введены санкции, однако они должны быть гибкими.

