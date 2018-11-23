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Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов

23 Ноября 2018 в 20:06
Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов

Загруженность дорог Москвы вечером 23 ноября оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, на автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Минском, Киевском, Новорязанском и Осташковском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах инабережных, улицах Балчуг, Большая Якиманка, Знаменка, Новый Арбат, Тверская, Неглинная.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов, передает Агентство «Москва».

Как ранее сообщала НСН, загруженность дорог Москвы накануне оценивалась в семь баллов.

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