Загруженность столичных дорог оценивается в 7 баллов

Загруженность дорог Москвы вечером в четверг оценивается в семь баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, заторы есть на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Новорижском, Рублево-Успенском, Боровском, Осташковском и Ленинградском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на набережных и мостах, улицах Балчуг, Остоженка, Новый Арбат, Большая Никитская, Тверская, Мясницкая, Покровка, Варварка.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до четырех баллов, передает Агентство «Москва».

НСН ранее сообщала, что вечером во вторник пробки были 5 баллов.