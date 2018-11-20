Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы сохраняются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Боровском, Волоколамском, Новорижском, Пятницком, Рублево-Успенском, Минском, Осташковском и Ленинградском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на набережных и мостах, улицах Балчуг, Большая Якиманка, Пречистенка, Новый Арбат, Тверская, Неглинная, Покровка, Солянка.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог спадет до трех баллов, передает Агентство «Москва».

Ранее НСН сообщала, что накануне загруженность столичных дорог к 20 часам снизилась с шести до четырех баллов.