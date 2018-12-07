Загитова стала второй в короткой программе финала Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова заняла второе место по результатам короткой программы в финале Гран-при в канадском Ванкувере. Она сумела набрать 77,93 балла. Первой стала японка Рика Кихира, причём она установила новый мировой рекорд — 82,51 балла, отмечает RT .

Третье место завоевала подруга Загитовой по команде Елизавета Туктамышева. Ещё одна российская спортсменка Софья Самодурова обосновалась на пятой строчке после короткой программы.

Мастер спорта международного класса Анастасия Гребенкина ранее рассказала в эфире НСН, что видит в новой системе подсчёта оценок в фигурном катании еще один способ ослабить позиции России.