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Загитова стала второй в короткой программе финала Гран-при

7 Декабря 2018 в 09:08
Загитова стала второй в короткой программе финала Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова заняла второе место по результатам короткой программы в финале Гран-при в канадском Ванкувере. Она сумела набрать 77,93 балла. Первой стала японка Рика Кихира, причём она установила новый мировой рекорд — 82,51 балла, отмечает RT.

Третье место завоевала подруга Загитовой по команде Елизавета Туктамышева. Ещё одна российская спортсменка Софья Самодурова обосновалась на пятой строчке после короткой программы.

Мастер спорта международного класса Анастасия Гребенкина ранее рассказала в эфире НСН, что видит в новой системе подсчёта оценок в фигурном катании еще один способ ослабить позиции России.


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