Пятница
23 февраля
USD 56.76
EUR 69.63
Горячие новости

Загитова готова нести российский флаг и выступать на ОИ-2022

23 Февраля 2018 в 16:38
Загитова готова нести российский флаг и выступать на ОИ-2022

Олимпийская чемпионка ОИ-2018 фигуристка Алина Загитова заявила, что готова повторить свой успех через 4 года на Играх в Пекине. Об этом она рассказала журналистам после награждения.

«Могу сказать, что до следующей Олимпиады точно буду кататься», — цитирует Загитову Газета.ру.

Также она призналась, что в случае возвращения России права нести флаг на закрытии ОИ – готова стать знаменосцем.

В пятницу, 23 февраля, российские спортсменки Алина Загитова и Евгения Медведева взяли золото и серебро в одиночном женском фигурном катании. Прославленная спортсменка, олимпийская чемпионка,  депутат Госдумы Ирина Роднина в эфире НСН заявила, что соперниц у наших девушек на этих играх не было.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.