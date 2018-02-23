Загитова готова нести российский флаг и выступать на ОИ-2022

Олимпийская чемпионка ОИ-2018 фигуристка Алина Загитова заявила, что готова повторить свой успех через 4 года на Играх в Пекине. Об этом она рассказала журналистам после награждения.

«Могу сказать, что до следующей Олимпиады точно буду кататься», — цитирует Загитову Газета.ру.

Также она призналась, что в случае возвращения России права нести флаг на закрытии ОИ – готова стать знаменосцем.

В пятницу, 23 февраля, российские спортсменки Алина Загитова и Евгения Медведева взяли золото и серебро в одиночном женском фигурном катании. Прославленная спортсменка, олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в эфире НСН заявила, что соперниц у наших девушек на этих играх не было.