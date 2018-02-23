Роднина: Мое сердце - с Женей Медведевой!

РИА Новости

Олимпийская чемпионка в эфире НСН поздравила Алину Загитову и Евгению Медведеву с блестящим выступлением на ОИ-2018.

Первая золотая олимпийская медаль появилась в копилке российской сборной. В пятницу, 23 февраля, 15-летняя фигуриста Алина Загитова выиграла турнир в женском одиночном катании. Ее коллега по команде – Евгения Медведева, - стала серебряной призеркой.

Прославленная спортсменка, олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в эфире НСН заявила, что соперниц у наших девушек на этих играх не было.

- Что скажете о наших девушках? Были ли у них соперницы на этих Играх?

- Я смотрела все от начала до конца, потому что такое пропустить было невозможно. Соперниц у нас не было. Они могли только ловить ошибки, которые наши девушки практически не допустили. Мы можем придираться, но явных ошибок никто не видел.

- Два года в женском фигурном катании господствовала наша Евгения Медведева – выигрывала все, что можно было. И буквально перед Олимпиадой на лед ворвалась Алина Загитова, которую за яркую программу и костюм уже прозвали «красной балериной». В чем феномен этой спортсменки?

- Трудно сказать. Но когда выходишь молодой – у тебя нет еще груза ответственности, от тебя еще ничего не ждут, - выступать проще. Загитова действительно ворвалась. У нас таких случаев в женском одиночном фигурном катании очень много. И я хочу пожелать ей не повторить того, что происходило с такими юными чемпионками. Девушка она потрясающая, видно, что она – боец с хорошими человеческими и спортивными качествами.

У Жени Медведевой был очень сложный сезон. Была травма, к тому же на ней уже лежит груз ответственности. Все это появляется тогда, когда появляется усталость, ошибки. Но я за них за обоих очень рада. Это наши золотые девушки. В праздничный день для страны они принесли нам первую золотую медаль и потрясающее соревнование! Мы не просто вырвали победу, мы красиво соревновались. Это бывает не так часто.

Могу сказать, что сердцем, я на стороне Жени. Я не разделяю, кто лучше, а кто хуже. Поздравляю обоих, потому что это соревнование запомнится на долгие годы. Но сердце мое с Женей.

- Женя проявила себя не только как великолепная спортсменка, но и как отличный дипломат. Ее выступление в МОК впечатлило многих…

- На Жене лежит очень большая ответственность. Ее брали на заседание МОК как одну из самых ярких представительниц нашего российского спорта. И, наверное, как самую чистую, потому что сложно представить, чтобы в фигурном катании были какие-то препараты. Медведева своей чистотой, в том числе и внешней чистотой, была олицетворением нашего чистого спорта и чистых спортсменов.

- Что можете сказать о тренерской команде?

- Я передаю им самые искренние поздравления! Тудберидзе себя показала 4 года назад и сразу же после олимпийского цикла у нее появились другие девочки. Сегодня у нее много талантливых спортсменок. То есть мастерство тренера проявляется в полном объеме.

Даже не представляю, как теперь тренеру работать с нашими золотыми девушками. Это очень тяжело, когда у тебя две любимых ученицы – замечательных и очень разных. Как их теперь разводить? Раньше они конкурировали на тренировках как спортсменки, обладающие колоссальным арсеналом фигурного катания, но на разных уровнях – юниорском и взрослом. Я хочу пожелать этому тренерскому коллективу искусно выходить их всех спорных ситуаций. Уверена, у них это получится и мы увидим новые награды и новые победы.

Добавим, что Загитова, которой в мае исполнится 16 лет, набрала по сумме короткой и произвольной программ 239,57 балла. Евгения Медведева уступила подруге 1,31 балла.

Всего на счету российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Россияне идут 15-ми в командном медальном зачете Игр.