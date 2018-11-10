Задержанный за шпионаж австрийский полковник признался, что работал на Москву

Бывший полковник австрийской армии, задержанный по обвинению в шпионаже в пользу России и разглашении государственной тайны, дал признательные показания. Об этом сообщили в субботу австрийские СМИ со ссылкой на министерство обороны Австрии.

Бывший военный рассказал, что получил за свою работу от российской стороны 300 тысяч евро. По данным газеты Die Presse, шпион долгое время работал в центральном аппарате Минобороны Австрии в Вене. Он был приписан к отделу планирования, а потому мог знать содержание военных переговоров и другие секреты высшего военного руководства.

В издании отметили, что полковник хотел уволиться со службы еще 12 лет назад, но, возможно, не смог этого сделать из-за давления со стороны.

В австрийском Минобороны уже заверили, что шпион не имел доступа к особо важным государственным секретам.

Ранее, как сообщала НСН, глава российского МИД Сергей Лавров обсудил шпионский скандал с австрийской коллегой Карин Кнайсль.