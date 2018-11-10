Шпионский скандал в Австрии обсудили Лавров и Кнайсль

Главы МИД России и Австрии Сергей Лавров и Карин Кнайсль провели в субботу, 10 ноября, телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг австрийского экс-полковника, обвиненного в шпионаже в пользу Москвы. Об этом сообщили в российском МИД.

«Обсуждена ситуация в российско-австрийских отношениях, возникшая в связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в причастности к разведывательной деятельности якобы в пользу России бывшего служащего Вооружённых сил Австрии», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит RT.

В МИД подчеркнули, что австрийская сторона разъяснила мотивы, которыми руководствовались в Вене. Также она выразила надежду, что «предпринятые шаги» не скажутся на развитии двусторонних отношений между странами.

На Смоленской площади, в свою очередь, заявили о неприемлемости выдвижения публичных бездоказательных обвинений.

«Подчёркнуто, что любые возможные взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов», — добавили в министерстве.

Ранее НСН сообщала, что обвиненный в шпионажа на Россию австрийский экс-полковник работал в центральном аппарате Минобороны Австрии в Вене.