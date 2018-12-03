Задержанным украинским морякам предъявлено обвинение

Украинским военным морякам, задержанным за нарушение российской госграницы в районе Керченского пролива, предъявлено официальное обвинение. Об этом сообщил ТАСС адвокат одного из арестованных Николай Полозов. Он уточнил, что обвинение было предъявлено сразу после ареста, отмечает RT . Всем военнослужащим ВМС Украины инкриминируют незаконное пересечение границы.

25 ноября три украинских корабля попытались нелегально пройти из Чёрного в Азовское море, нарушив границу. Российские пограничники остановили их и задержали только после применения силы. Позднее суд арестовал все 24 человека, которые находились на борту этих судов. В последствие их переправили из рыма в московский СИЗО «Лефортово». Генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней оборонной политике Александр Михайлов объяснил в эфире НСН, зачем это было сделано.