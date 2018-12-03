Задержанным украинским морякам предъявлено обвинение

Украинским военным морякам, задержанным за нарушение российской госграницы в районе Керченского пролива, предъявлено официальное обвинение. Об этом сообщил ТАСС адвокат одного из арестованных Николай Полозов. Он уточнил, что обвинение было предъявлено сразу после ареста, отмечает RT. Всем военнослужащим ВМС Украины инкриминируют незаконное пересечение границы.
25 ноября три украинских корабля попытались нелегально пройти из Чёрного в Азовское море, нарушив границу. Российские пограничники остановили их и задержали только после применения силы. Позднее суд арестовал все 24 человека, которые находились на борту этих судов. В последствие их переправили из рыма в московский СИЗО «Лефортово». Генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней оборонной политике Александр Михайлов объяснил в эфире НСН, зачем это было сделано.