Задержан школьник, на спор толкнувший полицейского в Москве

В Москве подросток задержан за то, что на спорт толкнул полицейского. Инцидент произошел на Манежной площади в минувшие выходные. Ученик 11 класса ударил командира одной из рот 2-го Оперативного полка ГУ МВД по Москве, который в этот момент находился при исполнении служебных обязанностей.

Подросток попытался скрыться, но его задержали другие сотрудники полиции, сообщает ТАСС.

Позднее полицейские выяснили, что школьник проиграл спор и по его условиям должен был ударить полицейского. В отношении его родителей составлен протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, передает «Русская планета».

Ранее руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова рассказала НСН о причинах задержания в аэропорту Амстердама корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной, а также сотрудницы правозащитного центра «Мемориал» Миланы Бахаевой.

