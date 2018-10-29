Задержан директор цирка, в котором львица напала на ребенка

Директор передвижного цирка, в котором львица набросилась на ребенка, задержан следователями Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону. Сейчас в ношении 51-летнего задержанного рассматривается вопрос о мере пресечения, передает RT.

Инцидент произошел в селе Успенском Успенского района края. Львица нападала в цирке на девочку, у нее рваные раны лица и другие повреждения. Ребенок госпитализирован.

Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН заявил, что ответственность за случившееся лежит сразу на нескольких людях.