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Задержан директор цирка, в котором львица напала на ребенка

29 Октября 2018 в 11:00
Задержан директор цирка, в котором львица напала на ребенка

Директор передвижного цирка, в котором львица набросилась на ребенка, задержан следователями Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону. Сейчас в ношении 51-летнего задержанного рассматривается вопрос о мере пресечения, передает RT.

Инцидент произошел в селе Успенском Успенского района края. Львица нападала в цирке на девочку, у нее рваные раны лица и другие повреждения. Ребенок госпитализирован.

Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН заявил, что ответственность за случившееся лежит сразу на нескольких людях. 

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