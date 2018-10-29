Запашный рассказал, кто виноват в нападении львицы на ребенка

Цирковой дрессировщик в эфире НСН рассказал, что в трагедии виноваты сразу несколько ответственных за безопасность людей.

В Успенском районе Краснодарского края во время циркового представления львица набросилась на четырехлетнюю девочку. Хищник порвал ограждение и зубами схватил ребенка за голову. Девочку госпитализировали с рваными ранами лица и прооперировали. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН заявил, что ответственность за случившееся лежит сразу на нескольких людях (слушайте аудио).

«Я считаю, что здесь не то что ошибка, а преступная халатность, прежде всего нескольких ответственных людей. Это, естественно, директора и владельца цирка, вполне возможно, что это одно и то же лицо, потому что контора частная, который взял к себе такого непрофессионального дрессировщика. Там буквально с первых секунд понятно, что человек крайне непрофессиональный. Человек, который занимается вот этой работой только потому, что можно, нет никаких ограничений для него, для того, чтобы приобрести животное и начать с ним работать. Я даже не знаю фамилию и имя этого дрессировщика. Это абсолютно неизвестный мне человек. К сожалению, в нашей стране таких людей пару десятков есть», — возмутился Запашный.

Выступление Президент США Барак Обама предоставлением Россией временного убежища Эдварду Сноудену

Напомним, ранее видео нападения львицы на ребенка попало в интернет. На записи видно, как во время выступления хищник неожиданно отреагировал на аплодисменты, кинулся к ограждению и напал на ребенка. Не смотря на то, что львица была на поводке, дрессировщик не смог ее удержать.