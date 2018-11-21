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Задержан человек, устроивший стрельбу из травматического пистолета в Москве

21 Ноября 2018 в 22:44
Задержан человек, устроивший стрельбу из травматического пистолета в Москве

Росгвардейцы задержали человека, устроившего стрельбу из травматического пистолета и избившего охранника гаражного кооператива на улице Малинская в Москве.

Неизвестный пытался без пропуска проехать на охраняемую территорию. Получив отказ от сотрудника охраны, гражданин достал пистолет и произвел выстрел в воздух, затем вошел в служебное помещение и стал избивать охранника, после чего попытался скрыться.

Задержанный оказался 34-летним приезжим. Изъятое оружие направлено на экспертизу, передает «Интерфакс».

Ранее НСН сообщала, что полицейские разыскивают мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета в ходе конфликта на ул. Академика Павлова в районе д. 50 в районе Кунцево. В результате конфликта, по имеющейся на данный момент информации, никто не пострадал. Причина и обстоятельства произошедшего уточняются.

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